أخبار الفن : دفعة الشهيد محمد مبروك تكرم الفنان إياد نصار .. تعرف على أحداث الحلقة 20 من مسلسل لحم غزال

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها

تعرف على ملخص الحلقة 19من مسلسلات رمضان 2021



حالة من النجاح حققتها الأعمال الدرامية التى تعرض خلال شهر رمضان الجارى، ويستعرض موقع “صدى البلد”، فى السطور التالية ملخص الحلقة 19 من مسلسلات رمضان 2021.

قصر النيل :

عرضت الحلقة 19 من مسلسل “ قصر النيل ” الذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وجاءت الحلقة بعنوان “ أبيض بلون الثلج ” ، وتم نشر صور المشاجرة التي نشبت بين نبيل السيوفى “ نبيل عيسى ” وبعض البلطجية فى إحدى الصحف، وتم إرسال نسخ من الجريدة إلى كل أفراد العائلة.

فيما قام حسين “ محمد حاتم ” بالاستعانة بطبيب نفسى، وحرص على أن يقوم الطبيب بزيارته فى المصنع حتى لا يتم افتضاح الأمر بين أفراد العائلة.

فيما قام المقدم خالد نوح بالقبض على الطبيب المسؤول عن تبديل جثة منصور السيوفى “ صبرى فواز ” ، كما أبلغ كامليا “ دينا الشربينى ” بإلغاء قرار إقامتها الجبرية خلال الساعات المقبلة.

وخلال تلك الزيارة كشف خالد نوح أن عايدة “ ريهام عبد الغفور ”، هى من قامت بقتل زوجة فوزى الأولى “ أحمد خالد صالح ” ، ونفت الأخيرة تلك الواقعة.

لحم غزال الحلقة 20 .. غادة عبد الرازق تخطط لمعرفة مكان ابنها



شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق عددا من الأحداث المثيرة نستعرضها من خلال السطور التالية.

ذهبت «غزال» غادة عبد الرازق مع «المعلم صبحى» عمرو عبد الجليل الى مكان شراء المخدرات ظنا منها ان ابنها هناك.

وعلمت «ست الناس» بفيديو قتل «سيد جلالة» خالد كمال للمعلم “مأمون” .

وكشفت «غزال» غادة عبد الرازق عن حقيقتها كونها “عليا” للمعلمة “قدرية” وفاء عامر"

وانتهت أحداث الحلقة بمعرفة «سيد جلالة» بأن فيديو قتله للمعلم صبحى على موبايل “ست الناس”

فى الذكرى الخامسة لوفاته.. أبرز المحطات فى حياة وائل نور



تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان وائل نور وهو من مواليد 24 أبريل 1961 وحصل على دبلوم مَعهد السكرتارية، ثُمَ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ونجح في أداء دور الشاب الشقي في أعماله.



واكتشفه المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، تبناه الفنان فريد شوقي فنيًا وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا في أثناء عمله معه.

وتزوج الفنان وائل نور من الفنانة أميرة العايدي، وافترقا بعد سبع سنوات من الزواج.



ومن أشهر أعماله السينمائية فيلم "الاحتياط واجب" مع الفنان أحمد زكي، و"سنوات الخطر، و"البيه البواب"، و"السجينتان"، و"خيال العاشق"، و"مراهقون ومراهقات"، و"الجبلاوي".

دفعة الشهيد محمد مبروك تكرم الفنان إياد نصار ..صور



أهدت دفعة الشهيد محمد مبروك الفنان إياد نصار درعا تكريميا لتجسيده شخصية الشهيد “محمد مبروك" ضمن أحداث مسلسل “الاختيار 2”

ويذكر أن استضاف برنامج بيت للكل والمذاع عبر فضائية مصر الأولى الفنان إياد نصار وتحدث حول كواليس مسلسل الاختيار وتجسيده للشخصية وكواليس اختياره وغيرها من التصريحات .

وقال الفنان إياد نصار، إنه عندما تم إسناد دور الشهيد محمد مبروك فى مسلسل الاختيار 2 تطلب منه التعمق لداخل شخصية الدور، لافتا أنه تابع تفاصيل استشهاد الشهيد البطل، خاصة فى قضية التخابر الذي كان الشاهد الوحيد فيها.

بعد وفاتها.. إشادات بالظهور الأخير للفنانة أحلام الجريتلي في نسل الأغراب



أشاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا بالظهور الأخير للفنانة أحلام الجريتلي ضمن أحداث مسلسل نسل الأغراب الذي تلعب فيه دور شامية والدة غفران الغريب الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة.

شخصية شامية والدة غفران الغريب التي ختمت بها أحلام الجريتلي مشوارها، هي سيدة كبيرة في السن تنتمي للغجر وظلت محبوسة طوال 20 عاما في مكان بعيد عن ابنها وعائلتها ضمن الخلاف الطويل لابنها مع عساف الغريب الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا.

بسبب وفاتها قبل انتهاء تصوير مسلسل نسل الأغراب وطرحه في الموسم الرمضاني الحالي، ظهرت الفنانة أحلام الجريتلي في مشاهد قليلة لكنها كانت مميزة ولفتت انتباه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.