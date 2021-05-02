تعرف على ملخص الحلقة 19من مسلسلات رمضان 2021

حالة من النجاح حققتها الأعمال الدرامية التى تعرض خلال شهر رمضان الجارى، ويستعرض موقع “صدى البلد”، فى السطور التالية ملخص الحلقة 19 من مسلسلات رمضان 2021.

قصر النيل :

عرضت الحلقة 19 من مسلسل “ قصر النيل ” الذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وجاءت الحلقة بعنوان “ أبيض بلون الثلج ” ، وتم نشر صور المشاجرة التي نشبت بين نبيل السيوفى “ نبيل عيسى ” وبعض البلطجية فى إحدى الصحف، وتم إرسال نسخ من الجريدة إلى كل أفراد العائلة.

فيما قام حسين “ محمد حاتم ” بالاستعانة بطبيب نفسى، وحرص على أن يقوم الطبيب بزيارته فى المصنع حتى لا يتم افتضاح الأمر بين أفراد العائلة.

فيما قام المقدم خالد نوح بالقبض على الطبيب المسؤول عن تبديل جثة منصور السيوفى “ صبرى فواز ” ، كما أبلغ كامليا “ دينا الشربينى ” بإلغاء قرار إقامتها الجبرية خلال الساعات المقبلة.

وخلال تلك الزيارة كشف خالد نوح أن عايدة “ ريهام عبد الغفور ”، هى من قامت بقتل زوجة فوزى الأولى “ أحمد خالد صالح ” ، ونفت الأخيرة تلك الواقعة.

لعبة نيوتن :

شهدت الحلقة 19 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث، منها رفض هنا “ منى زكى ” الإقامة مع مؤنس “محمد فراج ” فى غرفة واحدة،إلا فى حال حصولها على ورقة طلاقها من زوجها الاول حازم “ محمد ممدوح ”.

أما حازم فقد ذهب إلى أحد الشيوخ ليسأله عن وضع الشرعى فى مسالة طلاقه لـ هنا ، وقد تأكد أنه طلقها بالفعل بناء على نيته، فيما حاول أن يقوم حازم بقتل مؤنس أيضاً .

أما بدر “ سيد رجب ” فقد قام بزيارة حازم بعد خروجه من السجن إلا أن الأخير انفعل عليه، وإنتهت الحلقة بطلب مؤنس زيارة حازم فى المنزل لإنهاء الموضوع .

القاهرة كابول :

شهدت الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث،ومنها ظهور طليقة المذيع طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” فى أحد البرامج المنافسة له،حيث قامت بمهاجمته،مما جعله يذهب اليها ويهددها بفبركة صور لها فى حال عدم تراجعها.

أما حسن “ نبيل الحلفاوى ” فقد تزوج من ريم “ شيرين ” فيما قام أحمد “ نور محمود ” بخطبة منال “ حنان مطاوع ” ، كما تم القبض على الشيخ رمزى “ طارق لطفى ” فى نهاية الحلقة من إحدى الدول الأجنبية .

نجيب زاهي زركش

بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل نجيب زاهي زركش، بقيام أحد الشعراء الذين قابلتهم أنوشكا على قهوة مع ابنتها بمعاكستها في التليفون، وعلى الجانب الآخر تعرض كريم عفيفي للإغماء بعد معرفته بأن من يعيش معهم ليسوا اهله.

وتفاجأ يحيي الفخراني بأن ليالي هي من قامت بسرقة الخزنة بصحبة زوجها وأتت إلى المنزل وأعادت إليه الخزنة.



قصة مسلسل يحيي الفخراني



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.



الأبطال

المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

كوفيد ٢٥

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "كوفيد 25"، بالاعلان عن وجود الفيروس الجديد الذي ينتقل بالنظر، وتم نشر تحذيرات على كل القنوات وعمل حظر في البلاد، وأسرع بوسف الشريف إلى الفندق الذي به ابنه لانقاذه بعد أن علق هناك محاطا بمحموعة من المصابين، وحينما خرجوا جميعا قابل أحمد صلاح حسني، وطلب منه يوسف أن يقوم بتوصيله، وعلى الجانب الاخر يقوم بالبحث عن زوجته التي لاترد على هاتفها.



مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.



مسلسل ضد الكسر

دارت أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة ١٩ حول إتمام الطلاق بين سلمى وكريم وبالرغم من محاولاته إلا أن سلمى كانت مصرة على موقفها، وحاول كريم إقناع سلمى بأن تمنحه فرصة ثانية دون جدوى.

وحاول إياد إقناع شقيقته مايا في مواصلة خطتها مع كريم حتى تتزوجه ثم يعيد أموال والده التي حصل عليها كريم في السابق، ويتفاجئ إياد ومايا بدخول كريم عليهما ومواجهتهما بكل ما يعلم من معلومات حول المؤامرات التي يحيكونها ضده، كما واجه نادين أيضا بأمر الرسائل التي كانت ترسلها لسلمى زوجته وحذرهم من الاقتراب منه او من سلمى.

أما ملك فتعيش في مأساة بسبب قضية مصطفى، وتخبر سلمى والدتها بأمر طلاقها من كريم فتشعر بالصدمة، كما تخبرها بأنها ستعيد ليلى شقيقتها إليها، وفي الأخير يتوفى والد كريم وهو يلعب معه الطاولة.

مسلسل اللي مالوش كبير

بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل اللى مالوش كبير، بطلاق عابد "خالد الصاوى" لزوجته غزل "ياسمين عبد العزيز"، ولكنه يتوعد غزل ببدء المعاناة الحقيقية فى حياتها بعد الطلاق، ويتركهما وبعد ذلك يأتى رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" ويفتش غزل والخديوى "أحمد العوضى" ثم يجد "مخدرات" فى حقيبة غزل ويقبض عليهما.

ويحقق رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" مع غزل والخديوى وتبلغه أن عابد ينتقم منها وهو من وضع المخدرات فى حقيبتها، وأكد الخديوى كلام غزل.

وخلال الأحداث يكشف عابد كيف وضع المخدرات فى حقيبة غزل من خلال الحارس الخاص به إبراهيم، وأثناء حديث عابد مع الخديوى وضع إبراهيم المخدرات فى حقيبة غزل، وانهارت "عايدة رياض" والدة غزل ووقعت اللوم على والدها وشقيقها لتخليهم عن ابنتها، وطالبتهم بضرورة إنقاذ غزل.

وخرج الخديوى بعد التأكد من عدم وجود علاقة له بالاتجار فى المخدرات ليبدأ بالبحث عن إبراهيم الذى تسبب فى وضع المخدرات، وبعد مرور شهر من حبسها تبدأ محكمة غزل بوجود اهلها وشقيقتها وبعد أن عثر الخديوى على إبراهيم واثناء توجه للمحكمة يتوقف الطريق بسبب مشاجرة ويسحب الخديوى إبراهيم ويجرى فى الشارع ولكنه يتأخر عن المحكمة وينطق الحكم على غزل بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

مسلسل موسى:



بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر لمسلسل موسى، باستجابة موسى (محمد رمضان) للعلاج وإزالة الرصاصة من صدره، بعدما أطلق رجل مأجور النار عليه، تنفيذا لرغبة المعلم وهبة (سيد رجب) في الخلاص من موسى.



وتبحث المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) عن حبيبها موسى، وتشعر أن شقيقها المعلم وهبة وراء اختفاءه، ويقوم شقيقها بالتعدي على جندي إنجليزي حاول التعدي عليها والتحرش بها.



وتحاول المعلمة حلاوتهم، معرفة مكان موسى من البلطجي أورمة، لكنه يتهرب منها، فتذهب حلاوتهم لعشيقة شقيقها وترشيها لمعرفة أين موسى، وبالفعل تعلم منها مكانة وتقرر الذهاب له.



وتتأثر حلاوتهم بعد رؤية موسى، في المستشفى وتبكي حزنا عليه، بينما تشعر شفيقة (هبة مجدي) بالغضب من زوجها شهاب باشا (صبري فواز) بسبب مداومته على لعب القمار.



مسلسل الاختيار 2:



وبدأت أحداث الحلقة 19 لمسلسل الاختيار 2، بعملية مداهمة لمنزل الإرهابي همام عطية (الفنان محمد علاء) بواسطة رجال العمليات الخاصة، ووثقت الحلقة لعملية المداهمة وتصفية الإرهابي بعدما حاول المقاومة والاشتباك، وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقية لتناول الإعلام لهذه الواقعة، وعرض صور الإرهابي الحقيقي.

وشهدت الحلقة التاسعة عشرة لمسلسل الاختيار 2، وفاة رفاعي (هادي الجيار) -والد الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) بعد وعكة صحية خاطفة، وتأثر الابن تأثرا شديدا بوفاة الاب، وذهابه الى صديق الوالد المقرب لحكي همومه له.

وتنفيذا لوصية والده، قام الضابط يوسف رفاعي بإقامة حفل زفافه في موعده، ولكن قبل إقامة حفل الزفاف حرص على زيارة قبر والده ليراه ببذلة الزفاف مثلما كان يحلم.

وشهدت الحلقة التاسعة عشرة لمسلسل الاختيار 2، عملية تصفية الإرهابي اشرف الغربلي (الفنان محمد عبدالسيد)، بعد قنصه داخل سيارته، وعرضت الحلقة صورا حقيقية للإرهابي القيادي في تنظيم انصار بيت المقدس الإرهابي.

ووثقت الحلقة التاسعة عشرة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد النائب العام هشام بركات، في مصر الجديدة والواقع يوم 29 يونيو 2015، وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقية للعملية الإرهابية التي استهدفت موكب النائب العام بسيارة مفخخة اودت بحياته.

وشهدت الحلقة محاولة الطبيب الإخواني بدء العمليات الإرهابية من قبل العناصر التي تم تجنيدها من قوات الأمن المركزي، في ظل قيام الامن الوطني برصد هاتف الإرهابي اشرف الغربلي.

وتختتم أحداث الحلقة التاسعة عشرة لمسلسل الاختيار 2، بحديث بين نادية (انجي المقدم) وزوجها الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) وتعترف له بإصابتها بالسرطان.



مسلسل هجمة مرتدة:



بدأت الحلقة التاسعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بقيام جهاز مخابرات الدولة الأوروبية المعادية لمصر بخطف عمار المقدسي، ومحاولة استجوابه لكنه لا يدلي لهم بأي معلومة أو اعترافات، في ظل وصول معلومة للمخابرات المصرية بعدم وصول إشارة الامان من عمار، وتأكدهم من خطفه.



يقوم اللواء فاروق السوهاجي، بتدريب دينا ابو زيد (هند صبري) على معرفة الارقام السرية للخزينة، تمهيدا لفتح خزينة (نازلي) المكلفة بمراقبتها، ويقوم الضابط رفعت (هشام سليم) بتقديم معلومات إلى سيف العربي (احمد عز) عن الشبكة المطلوب منه اختراقها، ويبلغه بصعوبة الامر لانهم كشفوا عمار المقدسي (احمد صلاح حسني).



يخبر اللواء فاروق السوهاجي، الضابط رفعت، بأن تكليف دينا ابو زيد بفتح خزينة نازلي، به مخاطرة كبيرة عليها واحتمال كشفها، لكن دينا تصر على اتمام المهمة رغم خطورتها، ويقوم سيف العربي، بإخبار اسرته بالسفر خارج مصر.

وتذهب دينا ابو زيد، إلى مركز الجبارتي، وتاخذ تذاكر سفرها لتغطية السيمينار، وتختتم الحلقة التاسعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب سيف العربي، لوداع حبيبته دينا.

حرب أهلية

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل حرب أهلية عددا من الأحداث الهامة، تضمنت مواجهة حادة بين نور “مايان السيد” ومريم “يسرا” بسبب إهمالها لها واهتمامها بابنتها تمارا “جميلة عوض”.

وذهبت مريم “يسرا” إلى والدة زياد وأخبرتها بأنها والدة “نور” وطلب زياد “محمود حجازي” من مريم خطبة “نور” .

وواصل يوسف “باسل الخياط” ابتزاز زوجته فريدة “أروى جودة” بالفيديوهات الخاصة بها.

لحم غزال

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق عددا من الأحداث المثيرة نستعرضها في السطور التالية.

قام “المعلم صبحى” عمرو عبد الجليل بخطف “قدرية” وفاء عامر ووضعها فى دار مسنين بعد الاستيلاء على أملاكها.

عادت “قدرية” وفاء عامر إلى السوق لاسترداد أملاكها وقام “سيد جلالة” خالد كمال بضربها وطردها.

وقامت “غزال” غادة عبد الرازق بأخذها والذهاب إلى فيلتها واخبرتها بحقيقتها أنها عليا وتبحث عن ابنها .

واتفقت عليا وقدرية وعلي على الانتقام من صبحى وسيد جلالة.

النمر

شهدت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل النمر عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

ذهب" الحكمدار" إلى شمس الحلق واخبرها انه يعمل مع النمر لكنه لا يعلم شيئا عن شخصيته الحقيقية وذلك بالاتفاق مع النمر.

ونجح "النمر " فى معرفة مكان والدة "ملك" واخذهم "النمر" إلى مكان آمن، بعد مساعدة الحمبولى وسكلانس .

وفوجئت ملك بأن “نصر “ حجاج عبد العظيم يعمل مع النمر”محمد إمام” منذ 20 عاما.