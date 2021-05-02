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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مجدي في أحدث ظهور

أحمد مجدي يعلن انتهاء تصوير مسلسل بنت السلطان

احمد مجدي و المخرج
احمد مجدي و المخرج احمد شفيق

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر أحمد مجدي في الصورة مع المخرج احمد شفيق، وعلق عليها قائلا: "فركش بنت السلطان". 

 

ويشارك الفنان أحمد مجدي في مسلسلين هذا العام خلال موسم الدراما الرمضاني، الأول مسلسل “قصر النيل” ويجسد خلال أحداثه شخصية المحقق خالد نوح، والثاني مسلسل “بنت السلطان” ويقدم خلال أحداثه شخصية حسام، المحب الذي لا يتأخر لحظة في معاونة حبيبته.

 

وعلى مدار رحلة مسلسل بنت السلطان، نجد النجمة روجينا التي تقوم بشخصيتي “عزة - منار”، تخرج من مشكلة لتقع في مشكلة أكبر، فهي دومًا تحاول الفرار، سواء من حمو، رب عملها الذي يلاحقها ويحاول ابتزازها لترضى بالزواج منه أو من أهل زوج منار الصعايدة، والذين يلاحقونها على أنها منار التي قتلت زياد ابنهم، فهي وحدها دومًا تسبح عكس التيار، ولا تلتقط أنفاسها من الكر والفر، إلى أن تجمعها الأقدار بحسام، والذي يظهر بمثابة فارس أحلامها الذي لن يدخر أي جهد في حمايتها وإحاطتها بالأمان.

 

أحمد مجدى رمضان انستجرام احمد شفيق مسلسل بنت السلطان

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