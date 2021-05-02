أخبار التوك شو .. عدم توافر اللقاحات بدول العالم ينتج عنه تحور الفيروس .. والأبحاث تثبت قدرة اللقاحات على حماية الأصحاء من العدوى

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار العاجلة ، والموضوعات الهامة التي تتعلق بآخر تطورات الموجة الثالثة من كورونا ، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي :

سارعوا في طلبها.. الأبحاث تثبت قدرة لقاحات كورونا على حماية الأصحاء من العدوى

قال الدكتور أشرف العقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، إن وزارة الصحة حريصة على توافر تطعيمات فيروس كورونا ، موضحا أن العالم كله يبحث حاليا عن اللقاحات ويسعى لتوافرها.

وأوضح أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية " إكسترا نيوز"، أن الأبحاث أثبتت أن لقاحات كورونا تحمي الأصحاء من العدوى، إلى جانب أنها تقلل من الأعراض الشديدة للفيروس والناتجة عن الإصابة، وتقليل نسبة الوفيات أيضًا.

السبب الحقيقي لإغلاق حديقتي الحيوان والأسماك في شم النسيم.. فيديو

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة منذ افتتحها مجددا في شهر أغسطس الماضي، بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، تتبع الإجراءت الاحترازية، وكان أهمها الحرص على ارتداء الكمامة للزوار، والرش وتعقيم البوابات.

وأضاف محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية " إكسترا نيوز"، أن الإغلاق الحديقة مجددا يرجع إلى أن هناك توقعات بأن التكدس والإقبال سيكون مرتفعا، خلال أعياد شم النسيم، فكان القرار للصالح العام بإغلاق حديقتي الحيوان والأسماك، حرصا على صحة الناس وضمان للصحة العامة.

استشارى أوبئة: عدم توافر اللقاحات بدول العالم ينتج عنه تحور الفيروس

قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الفيروسات عمومأ تتحور باستمرار، حسب طبيعة الفيروس، لافتا إلى أن التحور بكورونا لا يغير فى خصائصه الرئيسية.

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى عبر فضائية مصر الأولى، أن طفرات كورونا التى تحدث نتيجة عدم وجود لقاحات، وبالتالي الفيروس تغير خصائصه الرئيسية مما يؤدى لضعف تأثير اللقاح وتغييره فى المستقبل.

إغلاق شاطئ بلطيم.. غير مسموح بالتواجد في الأماكن العامة والمتنزهات بـ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه غير مسموح بالتواجد في الأماكن العامة والمتنزات في أعياد "شم النسيم"، إلى جانب إغلاق مصيف "بلطيم"، وجميع المصايف على البحر المتوسط، بالتنسيق مع فرق الأمن.

وأضاف جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية تحرص المحافظة على إرشادهم وتوجيههم.

مليون وفاة آخر 3 شهور .. تطورات الموجة الثالثة من فيروس كورونا عالميا ومحليا

قال دكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك زيادة عالمية فى أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، مضيفًا أن الإصابات العالمية تخطت ١٥٢ مليون إصابة وأكثر من ٣ ملايين حالة وفاة منذ بداية الجائحة من بينهم مليون حالة فى آخر ثلاث شهور فقط.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يا مصر، إنه تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن أكثر من ٥ ملايين حالة إصابة عالمية، إضافة إلى تسجيل ٩٤ ألف حالة وفاة بزيادة قدرها ٨٪؜ عن الأسبوع السابق.

الطب الوقائي يكشف حقيقة فقدان حاسة السمع نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا مثل الموجتين السابقتين وتختلف من شخص لأخر ، لافتًا إلى أن الأعراض تتمثل فى الصداع والغثيان والقئ ،وفقد حاستي الشم والتذوق والحمى،مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أى حالة فقدان للسمع كما يشاع انها من اعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية،ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الإعلام شريك أساسي فى نشر الوعي الصحي فى المجتمع،فلابد من تكثيف الحملات التوعية على أهمية التطعيم؛لأن غالبية الناس تقوم بالتسجيل ولن تذهب لتلقي التطعيم.

السيسي: مصر أثبتت عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " خبراً عاجلاً ينص على أن الرئيس السيسي نشر عبر فيس بوك : أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه.

وأضاف أن: مصر أثبتت عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا، ولو كره الحاقدون، تحيا مصر، ويحيا شعبها وجيشها ليوم الدين، وكل عام وأنتم بخير.

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد: أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبراً عاجلاً ينص على أن السيدة انتصار السيسى نشرت عبر فيس بوك: “أهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد.. أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين”.

وكان الرئيس السيسى نشر عبر فيس بوك: “أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه”.