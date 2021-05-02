عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وحدة وتماسك الشعب تمثلان رادعا قويا للمؤامرات والفتن

النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم كمال

هنأ النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مضيفًا أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب تمثل رادعًا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.

 

وأضاف «كمال»، أن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية يقدر المواقف الوطنية والتاريخية لقداسة البابا تواضروس الثانى الذى يحظى بحب وتقدير كبيرين من جموع المصريين مؤكداً ان وحدة المصريين هى سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على احباط جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجهها.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وحدة المصريين تتجلي في كثير من الصور ومنها اعياد جناحي الوطن مسلميه واقباطه ويرسخ الترابط ووحده المصير لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ويؤكد ذلك قوله تعالي ( هم رباط الي يوم الدين). 

 

وتابع أن المواطنين يحملون على عاتقهم حماية الوطن ويقفون صفًا واحدًا في مواجهة المؤامرات التي تحاك به من قبل قوى الشر والظلام، التى فشلت فى زعزعة الروابط المتينة بين ابناء الوطن داعياً المولى عز وجل أن يعود بالخير والسلام على جميع المواطنين.

البابا تواضروس مجلس الشيوخ عيد القيامه المجيد بطريرك الكرازة المرقسية الأقباط

ترشيحاتنا

بعد غياب 11 عام.. إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي قبل 4 جولات من النهاية

وليد صلاح عبد اللطيف: فرجاني ساسي لا يستحق 60 مليون جنيه

وزير الزراعة يرصد حالة تعدى على الأراضي ويأمر بإزالتها فورا..تفاصيل

فيديوجراف.. إعياء مفاجئ.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

بسبب الوقفات والاقتحامات .. تأخير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مفتي الجمهورية : فتح مكة تحقق دون قتال أو انتهاك للحرمات والأعراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب الوقفات والاقتحامات .. تأخير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

الصحة العالمية تزف بشرى حول تعامل لقاحات كورونا مع سلالة الهند الفتاكة

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ