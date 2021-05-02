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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر فخامة.. تفاصيل طرح رولز رويس جوست 2021.. سعر ومواصفات

صدى البلد

أعلنت شركة رولز رويس لصناعة السيارات الخارقة والفاخرة البريطانية عن تقديم جربة جديدة افتراضية للتعرف أكثر عن منتاجاتها واولهم السيارة رولز رويس جوست موديل 2021 .

وتعد السيارة رولز رويس جوست موديل 2021 واحده من أفخم سيارات السيدان وأكثرها اناقه ، وهذا ما يظهره لنا مقطع الفيديو الذى اتيح على العديد من مواقع الشبكة العنكبوتية الانترنت .

ويعتبر الفيديو الافتراضى للسيارة رولز رويس جوست موديل 2021، ليس المقطع النموذجي ، لكنه طريقة ممتعة لمعرفة المزيد عن السيارة عن قرب .

وبنيت جوست 2021 على نفس  منصة Phantomو Cullinan، على عكس المنصة القديمة التي كانت تعتمد على BMWالفئة السابعة ، لذا فهي أكثر دقة، ورغم وجود بعض الأجزاء الألمانيه بالداخل .

زودت رولز رويس جوست موديل 2021  بنظام تعليق متطور للغاية، وتوجيه لجميع العجلات ، ومحرك V12سعته 6.75 لترًا ، مع شاحن توربيني مزدوج ، مما يمنحها أداء رياضيا بديعا.

ويضخ محرك جوست 563 حصانًا (571 حصانًا / 420 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 627 رطل قدم (850 نيوتن متر)، مما يتيح سرعة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة (0-96 كم / ساعة) في 4.6 ثانية، ويدعم السرعة القصوى التي إلكترونيًا حتى 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة).

أما سعر إصدار جوست الجديد 2021 فيبلغ  280.000 جنيه إسترليني (390.000 دولار أمريكي) وقد يصل السعر الى نصف مليون دولار .

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