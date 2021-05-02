مصرع حداد سقطت عليه بوابة حديدية أثناء تركيبها في القليوبية

لقى حداد مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية عليه أثناء تركيبها بقرية عزبة هاشم التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الهدى بمدينة نصر بالقاهرة بوفاة حداد فور وصوله المستشفى وكان مصابا بكسر بالفقرات وتهتك فى الحبل الشوكى ونزيف بالرئة.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد سامى رئيس وبالفحص تبين إصابة "محمد ر" 45 سنة حداد مقيم بناحية عزبة هاشم دائرة المركز مصاب بكسر بالفقرات وتهتك بالحبل الشوكى ونزيف على الرئة.

وبسؤال شقيق المتوفى "محمود ر" 43 سنة، حداد، أقر أنه أثناء قيامه والمجنى عليه بتركيب بوابة حديدية لأحد الزبائن سقطت البوابة على شقيقه وأدت إلى إصابته الواردة بتقرير المستشفى وتوفى فور وصوله المستشفى.

وقال المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بدفن جثة المتوفى بعد إنتهاء الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

من ناحية أخري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامى سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9 أحكام جنائية قتل وسرقة بالإكراه وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود معلومات سرية لمباحث مركز القناطر الخيرية تفيد بقيام عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وهارب من أحكام بدائرة المركز بترويج المخدرات على عملائه والمطلوب التنفيذ فى 9 أحكام جنائية "2 قتل و2 سرقة بالإكراه و4 سرقات ومخدرات" وصدر ضده أحكام بالإعدام و4 جنايات مؤبد و4 جنايات 10 سنوات.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثى بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع مباحث مركز القناطر الخيرية وتم استهداف المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة بمنطقة عرب الحارث وألقى القبض على المتهم "ش. س" وشهرته رامى 37 عام عاطل وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات من ذات العيار وتولت النيابة التحقيق.

وجرى عرض المتهم على النيابة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية والذى أمر بحبس المتهم والتحفظ عليه لتقديمه للمحاكمة وتنفيذ الأحكام الجنائية.