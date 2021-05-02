محمد سامي عن المبالغة في نسل الأغراب: مثل Game of Thrones .. فيديو

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور".



وقال "سامي": "محمد سامي عنده وش واحد في الحياة"، متابعا: "فيه ناس بتنتقد مسلسل نسل الأغراب من الشكل العام، ودول بعتبرهم مش جمهور".



وأضاف: "جمهوري الطبيعي هو أن أنا بركب عربيتي وبنزل أشوف القهاوي.. أنا بشتغل عند الجمهور"، لافتا: "النقد اللي شوفته على السوشيال ميديا غير الطبيعة، وهو أن المسلسل مبالغ فيه".



وأوضح: "من الطبيعي أن المسلسل يكون مبالغ فيه وفي شخصياته.. ومسلسل صراع العروش العالمي game of thrones كان مبالغ فيه، وهو ما قصدت أن أحكيه في المسلسل هو أنهم أغراب فغضبهم مبالغ فيه".

