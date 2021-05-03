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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسوان في المقدمة.. التخطيط تكشف عن نصيب كل محافظة في الصعيد من استثمارات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة -صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نصيب محافظات الصعيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، موضحه أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى، بعدد 334 قرية.

 

وأضاف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن محافظات الصعيد استحوذت على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التي تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

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ولفت التقرير إلى  أن محافظة أسوان تستحوذ على 19.7% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد في (21/2022)، تليها سوهاج بنسبة 14.8%، وأسيوط 14%، قنا 10.9%، المنيا 8.5%، بني سويف 8%، الأقصر 6.5%، الوادي الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظات الصعيد حياة كريمة مشروعات الصرف الصحي محافظة أسوان سوهاج

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