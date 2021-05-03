أسوان في المقدمة.. التخطيط تكشف عن نصيب كل محافظة في الصعيد من استثمارات حياة كريمة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نصيب محافظات الصعيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، موضحه أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى، بعدد 334 قرية.
وأضاف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن محافظات الصعيد استحوذت على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التي تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
ولفت التقرير إلى أن محافظة أسوان تستحوذ على 19.7% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد في (21/2022)، تليها سوهاج بنسبة 14.8%، وأسيوط 14%، قنا 10.9%، المنيا 8.5%، بني سويف 8%، الأقصر 6.5%، الوادي الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%.