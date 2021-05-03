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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحتك في رمضان .. شاهد | تأثير النوم في مستويات الجوع والشبع

النوم
النوم

 

عرضت قناه العربية فيديو يكشف  أهمية النوم  وتأثيره علي مستويات الجوع والشبع خلال شهر رمضان بالإضافة ألي انه  يؤثر في نظام مناعة الجسم .

 


وأضاف الفيديو أن هناك عددًا من الدراسات تشير إلي أن الحرمان الجزئي من النوم يعمل علي تغير هرمونات تنظيم الشهية وهذا ما يجعل الصيام متعبا .

 

وأوضح الفيديو انه من المهم الحفاظ علي  مواعيد النوم  والاستيقاظ نفسها كل يوم وهذا ليتمتع الجسم بالنشاط والحيوية والقدرة علي التحمل .

 

وتابع أن النوم الكافي ضروريا لتحقيق الأداء الأمثل لنظام المناعة مؤكدا انه من دون النوم لساعات كافية ستتعرض الاستجابة المناعية للقمع .

شهر رمضان الإستجابة المناعية هرمونات استجابة الصيام النوم

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