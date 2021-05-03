صحتك في رمضان .. شاهد | تأثير النوم في مستويات الجوع والشبع

عرضت قناه العربية فيديو يكشف أهمية النوم وتأثيره علي مستويات الجوع والشبع خلال شهر رمضان بالإضافة ألي انه يؤثر في نظام مناعة الجسم .



وأضاف الفيديو أن هناك عددًا من الدراسات تشير إلي أن الحرمان الجزئي من النوم يعمل علي تغير هرمونات تنظيم الشهية وهذا ما يجعل الصيام متعبا .

وأوضح الفيديو انه من المهم الحفاظ علي مواعيد النوم والاستيقاظ نفسها كل يوم وهذا ليتمتع الجسم بالنشاط والحيوية والقدرة علي التحمل .

وتابع أن النوم الكافي ضروريا لتحقيق الأداء الأمثل لنظام المناعة مؤكدا انه من دون النوم لساعات كافية ستتعرض الاستجابة المناعية للقمع .