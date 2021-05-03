السعودية تعلن رفع حظر السفر للمواطنين.. ورئيس "المصريين بالخارج" يكشف التفاصيل

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، إن المواطنين السعوديين سيسمح لهم بالسفر من يوم 17 مايو القادم الموافق 5 شوال وهذا ابتداء من الساعة الواحدة صباحا .

وأضاف عادل حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " : أن المواطنين السعوديين حتي يسمح لهم بالسفر يجب أن يكونوا مطعمين ضد فيروس كورونا أو يكونوا قد تعافوا من إصابة فيروس كورونا .

وأوضح حنفي ، أن الأطفال السعوديين الذين تقل سنهم عن 18 عاما سيكون لهم وثيقة تأمين من البنك المركزي السعودي لتغطية تكلفة حمايتهم من مخاطر فيروس كورونا مؤكدا أن المصريين يسمح لهم بالسفر في أي وقت ولكن العودة مغلقة .