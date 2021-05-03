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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تشارك جمهورها بـ صورة لها من مسلسل ضد الكسر

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها من مسلسل “ ضد الكسر ” وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت لقاء الخميسي “ #نادين  #ضد_الكسر ”.

 

وتشارك الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" المعروض حاليا على قنوات "سي بي سي" يوميا في شهر رمضان  فى تمام الساعة العاشرة وربع مساء.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


 

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسى مسلسل ضد الكسر

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