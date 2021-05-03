مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 في حادث انقلاب قارب قبالة سواحل سان دييجو الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 23 آخرين بجروح في انقلاب قارب قبالة سواحل مدينة سان دييجو الأمريكية.



وقالت المتحدثة باسم إدارة الإنقاذ في سان دييجو مونيكا مونوز -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- إن القارب انقلب وتحطم على الصخور بالقرب من شبه جزيرة بوينت لوما الصخرية.



وأوضحت أنه تم نقل 23 شخصا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، من بينهم ثلاثة في حالة "طارئة للغاية"، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ تجري عمليات بحث في المياه بواسطة السفن والطائرات، فيما تقوم عدة وكالات فيدرالية بالتحقيق في الحادث.