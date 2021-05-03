عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس الحلقة 21 .. سهر الصايغ ترفض الزواج من خالد عليش

الطاووس
الطاووس

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المشوقة، حيث إستمر المحامي كمال “جمال سلميان” في البحث في اقضية الأغتصاب، وظهرت فتاه جديدة كانت ضحية هي الأخرى للمغتصبين.

كما ذهب فيجو “خالد عليش” إلى منزل ماتيلدا حيث تسكن أمنية في الأسكندرية ليعرض عليها الزواج والسفر إلى إيطاليا لكنها ترفض.

 

ويعرض المسلسل على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

مسلسل الطاووس الحلقة 19 .. الفنان اشرف مصلحي بهدد زوجته بالطلاق

ثمار مسلسل الطاووس.. طالبة ثانوي لـ سهر الصايغ: مسكتش على تعرضي للتحرش

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

المسرح العربي جمال سليمان صدى البلد مسلسل الطاووس محمود ياسين هالة فاخر طاووس الطاووس

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تامر أمين يعلن عودته للشاشة بعد أزمة الصعايدة ..الزمالك يطالب بالتحقيق مع جريشة.. أوامر ملكية جديدة في السعودية

إصابة وزير جزائري بفيروس كورونا

أخبار الفن| إصابة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بـ كورونا.. كيف خلد مسلسل الاختيار 2 اسم الشهيد أحمد الرفاعي

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

رئيس قوى عاملة البرلمان: مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون العاملين بالخارج قريبا.. فيديو

أسوان في المقدمة.. التخطيط تكشف عن نصيب كل محافظة في الصعيد من استثمارات حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ