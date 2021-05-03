مسلسل الطاووس الحلقة 21 .. سهر الصايغ ترفض الزواج من خالد عليش

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المشوقة، حيث إستمر المحامي كمال “جمال سلميان” في البحث في اقضية الأغتصاب، وظهرت فتاه جديدة كانت ضحية هي الأخرى للمغتصبين.

كما ذهب فيجو “خالد عليش” إلى منزل ماتيلدا حيث تسكن أمنية في الأسكندرية ليعرض عليها الزواج والسفر إلى إيطاليا لكنها ترفض.

ويعرض المسلسل على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.