الصحف الإماراتية.. أوامر ملكية جديدة في السعودية.. تحذير شديد من الرئيس التونسي.. نتنياهو يصل لطريق مسدود

الصحف الإماراتية:

*العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية

*نداء عاجل من الرئيس الجزائري

*حزب رئيس الوزراء الهندي يفقد شعبيته



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم، أوامر ملكية جاءت كالتالي:

تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وفي لبنان، وسط الجمود السياسي الذي أملته عطلة عيد الفصح الشرقي، لم تظهر على المشهد الداخلي اللبناني أي معالم تبدلات نحو خرق الانسداد السياسي الذي يمنع تشكيل الحكومة الجديدة، على رغم كل ما قيل وأثير حيال التحرك الفرنسي الجديد في اتجاه لبنان. ومن الواضح أن أي جديد لن يطرأ على المشهد قبل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، التي يصلها مساء الأربعاء المقبل، ويجري طوال يوم الخميس لقاءاته بالرؤساء والمسؤولين السياسيين.

وإلى اليمن، التحق مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث بالمبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينج في لقاءاته وتحركاته في المنطقة بهدف الدفع نحو إنجاز اتفاق للسلام في اليمن، فيما تواصل القوات اليمنية ملاحقة ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب والضالع والحديدة والبيضاء، لإرغامها على القبول باقتراحات وقف الحرب والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة.

ودوليا، قالت كوريا الشمالية أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب "خطأ فادحا" بوصفه البرنامج النووي الكوري الشمالي بأنه تهديد خطر، محذرة من أن البلاد ستضغط من أجل "الإجراءات المناسبة".

ومن ناحية أخرى، مُني الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الأحد بهزيمة قاسية في الانتخابات المحلية في البنغال الغربية، الولاية الأساسية البالغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، والتي اتسمت فيها الحملة الانتخابية بضراوة بالغة وشهدت أعمال عنف.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حكومته، ببدء حوار مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جراء تدهور ظروف العيش.

ومن تونس، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من الانقسام الداخلي بالبلاد، مؤكداً أنه خطر حقيقي يجب حماية تونس منه.

ودوليا، ذكرت مصادر إسرائيلية، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بنيامين نتنياهو وصل إلى طريق مسدود على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، إذ لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أيام على نهاية المهلة القانونية الممنوحة له، في وقت تسود خلافات كثيرة بين أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو (كتلة التغيير)، التي تطرح مطالب متناقضة، في حين يدرس حزب الليكود طرح مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، خلال اجتماع رئاسة الكنيست اليوم الاثنين، بهدف إدخاله إلى أجندة الكنيست قبل نهاية مهلة تكليف رئيس الحكومة،عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة، بينما تعالت أصوات في الكنيست للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادث الجرمق.

فيما نفت الولايات المتحدة تقريراً أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء في مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى، بموجب العقوبات الأمريكية على إيران.

ومن صحيفة الاتحاد، سجلت مصر 1051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 1032 إصابة و63 وفاة السبت.

ومن الجزائر، أفادت وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بأن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، أصيب بفيروس كورونا.