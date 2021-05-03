باكستان تسجل 4213 إصابة جديدة و79 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 4 آلاف و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 834 ألفا و146 حالة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 79 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليتخطى إجمالي الوفيات عتبة الـ18 ألف حالة ويصل إلى 18 ألفا و149 حالة وفاة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 728 ألفا و44 شخصا، بعدما تماثلت 5 آلاف و842 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 87 ألفا و953 شخصا.