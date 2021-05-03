محافظ الإسكندرية: طوارئ قصوى لمنع تجمعات المواطنين في شم النسيم

تفقد الشواطئ والمتنزهات

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولات تفقدية موسعة على الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع احتفالات شم النسيم، ومنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية. وأضاف أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

أقرأ أيضًا:

يا حبيب الله .. مسحراتي شاب يرسم البهجة على وجوه الأطفال بالإسكندرية

وأشار أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقا كاملا بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 66 شاطئًا تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.

أخلت الأجهزة المعنية بحي ثان المنتزة، برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس الحي، شاطئ أبي قير، شرق الإسكندرية، وفض أي تجمعات بالشاطئ، في حضور سكرتير عام الحي، ومديري الإدارات المعنية بالحي.

وأهاب حي ثان المنتزه، بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفض التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة وذلك خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وقد أعلن أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وكيل الوزارة، وضع خطة بانتشار مفتشي الإدارة علي كافة شواطئ الإسكندرية من ابي قير شرقا حتي سيدي كرير غربا لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات علي تلك الشواطئ والتأكد من التزام الجميع (مستأجرين ومواطنين) بالتعليمات.

وأضاف رشاد أن هذا يأتي بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع تجمعات المواطنين على الشواطئ واحكام اغلاقها خلال عطلة شم النسيم ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد أنه تم إغلاق مداخل شواطئ العجمي بالأسوار في رسالة واضحة وصريحة بإغلاقها، بالإضافة الي تكثيف تواجد المفتشين ومسئولي الرقابة على شواطئ ابي قير والعجمي بشكل خاص.

وأشار إلى وضع خطة للمرور على كافة الكافيهات والمطاعم التي تخضع لرقابة وإشراف الادارة المركزية للسياحة والمصايف يومي الاحد والاثنين الثاني والثالث من مايو الجاري للتأكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.