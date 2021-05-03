إصابة سائق توك توك على يد آخر لخلاف على أولوية المرور بميت غمر

أصيب سائق توك توك بطعنه نافذة بالصدر بسلاح أبيض، على يد آخر بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية بسبب الخلاف على أولوية المرور .



وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول أسامة كمال على ابراهيم 33 عاما -سائق توك توك ومقيم قرية أوليلة التابعة للمركز، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى.



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم عبد الباسط محمد ابراهيم ابو زيد 43 عاما-سائق توك توك،ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة مطواة وإحداث إصابته، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب أولوية المرور بالتوك توك قيادة كل منهما.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم ضبط الأداة المستخدمة، التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8053 جنح مركز شرطة ميت غمر واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .