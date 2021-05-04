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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم انفلات الريح أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

حكم انفلات الريح
حكم انفلات الريح أثناء الصلاة

تلقى الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم انفلات الريح أثناء الصلاة؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الأصل أن يقضى الإنسان حاجته أولا ثم يتوضأ ويصلي، فيدخل إلى الله تعالى بنفس صافية وقلب مفرغ لله عز وجل.


وأضاف أمين الفتوى خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على فضائية الناس، أن الإنسان الداخل في الصلاة لا يبدأها وهو يمسك الريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يدخل أحدكم الصلاة وهو يدافع الأخبثين"، وهما البول أو الريح أو قضاء الحاجة، فلابد أن يقضى حاجته أولا ثم يدخل في الصلاة.

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وأشار إلى أن الشخص الذى دخل في الصلاة وعرض له الريح، فلا يقطع الصلاة ويكمل إن استطاع، الا إذا خرج الريح فتبطل الصلاة،  لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا يخرج من  صلاته إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا” فإذا سمعت صوتا وشممت ريحا من نفسك فمعناه أنه خرج، وتكون الصلاة بطلت، وتخرج منها وتتوضأ وتصلى من جديد.

 

وأوضح أما لو هناك شخص مصاب بسلس البول أو سلس الريح، يتوضأ ويدخل مباشرة في الصلاة، فإذا خرج الريح منه أثناء صلاته فليكملها وليس عليه شيء وصلاته صحيحة.

انفلات الريح سلس البول سلس الريح الصلاة الوضوء أمين الفتوى فتاوي وأحكام

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