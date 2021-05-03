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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

درجات الحرارة وحالة
درجات الحرارة وحالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس على مدار الـ 72 ساعة القادمة، مؤكدة أن موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد خلال هذه الفترة، وتكون ذروتها يوم الأربعاء، ثم تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض تدريجيا. 

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حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا أكدت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستظل في ارتفاع حتى الأربعاء، وتصل إلى 41 درجة على القاهرة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارًا. 

أخبار الطقس اليوم 

ويصاحب هذا الطقس في القاهرة والمحافظات وخاصة شمال البلاد نشاط للرياح وكذلك الصعيد وجنوب سيناء .

نصائح بشأن الصيام في الحر الشديد

وينصح مع هذا الطقس شديد الحرارة في الصيام شرب 8 أكواب مياه بين الإفطار والسحور، والاعتماد على العصائر الطبيعية بدلا من المشروبات الصناعية، وعدم تناول الحلويات بكثرة بين الإفطار والسحور لأنها تزيد الشعور بالعطش أثناء الصيام، وتجنب ممارسة الرياضة بكثرة لأنها تفقد الجسم كثيرا من المياه وحتى لا يتعرض الصائم لهبوط في ضغط الدم. 

وينصح في هذا الطقس شديد الحرارة تجنب الأكلات المقلية والمالحة والمشروبات الغازية، وتناول أطعمة غنية بالألياف والكربوهيدرات في السحور.

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