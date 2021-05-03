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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تستعيد ذكريات سوريا

اشتقتلكم... منة فضالي توجه رسالة إلى أهل سوريا

منة فضالي
منة فضالي

استعادت الفنانة منة فضالي ذكرياتها في سوريا ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت منة فضالي علي الصورة قائلة “اية و النبي.. دي ترجمت الصورة يا جماعة معلش.. تحياتي لـ احمد زملوط و فرح و شيبل ودانا وبين الوالي اشتقتلكم أنا " 

 

 و تشارك منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
 

وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

منة فضالي سوريا انستجرام الفن نسل الأغراب

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