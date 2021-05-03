عرفانا بدوره في تأسيسها|إطلاق اسم المتولي عطية على مبنى كلية هندسة دمياط

أعلن الدكتور السيد دعدور رئيس جامعه دمياط ، أن مجلس إدارة جامعة دمياط قد قرر إطلاق اسم الدكتور طارق عبد الحميد المتولي عطية، العميد المؤسس لكلية الهندسة على مبنى الكلية، والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصحبة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة في الخامس من أبريل الماضي، ولم يتمكن الدكتور طارق المتولي رحمه الله، من حضور الافتتاح لوجوده فى ذلك الوقت بمستشفى جامعة المنصورة.

وأوضح رئيس الجامعه، الى انه تم بالفعل الانتهاء من كتابه اسم الدكتور المتولى تخليدا لذكراه وعرفانا بدوره في تأسيس كلية الهندسة بجامعه دمياط.

كانت قد نعت جامعة دمياط الدكتور طارق عبد الحميد المتولي عطية، عميد كلية الهندسة الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر.

الدكتور طارق المتولي عمل بجامعة دمياط منذ حوالي ثلاث سنوات قادمًا من جامعة بنها ليؤسس كلية الهندسة بالجامعة وأعد لائحتها في ضوء أحدث المعايير الدولية، وأنشأ معاملها وجهزها بأحدث التجهيزات الموجودة في الجامعات.

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