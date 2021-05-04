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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بجوار محطة قطار المحلة الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر الأهالى على جثة طفل حديث الولادة ولا يوجد لديه أى أوراق لأثبات هويته ملقاة بجوار محطة القطار بالمحلة .

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تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة مجهول الهوية ملفوف بغطاء ويرتدى ملابسه بالكامل بجوار محطة القطار.


وانتقلت قوة من مباحث المحلة إلى مكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين أنها لطفل حديث الولادة عمره لا يزيد عن ثلاث أيام ويرتدى ملابسه كاملة .


وتم نقل جثة الطفل بواسطة سيارة الإسعاف الى مشرحة مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنها وكشف ملابسات الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة العامة .

العثور طفلة رضيعة طفل ملقاة بجوار محطة قطار المحلة

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