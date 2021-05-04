العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بجوار محطة قطار المحلة الكبرى

عثر الأهالى على جثة طفل حديث الولادة ولا يوجد لديه أى أوراق لأثبات هويته ملقاة بجوار محطة القطار بالمحلة .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة مجهول الهوية ملفوف بغطاء ويرتدى ملابسه بالكامل بجوار محطة القطار.



وانتقلت قوة من مباحث المحلة إلى مكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين أنها لطفل حديث الولادة عمره لا يزيد عن ثلاث أيام ويرتدى ملابسه كاملة .



وتم نقل جثة الطفل بواسطة سيارة الإسعاف الى مشرحة مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنها وكشف ملابسات الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة العامة .