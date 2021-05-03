شاهد | إيهاب توفيق: عندما أشاهد كليباتي القديمة بضحك مثل الجمهور



قال الفنان إيهاب توفيق، إنني عندما أشاهد كليباتي القديمة بضحك مثل الجمهور وهذا لأنني لا اكترث إلي مثل هذه الأمور مؤكدا انه طالما لم يخرجوا عن النص خليهم يضحكوا براحتهم .

وتابع إيهاب توفيق : "الكينج محمد منير كان بيغني فى الفرح وحاطط تليفوناته على نفس تربيزتي وبعد انتهاء فقرته أخذ كل الهواتف بتاعته وبتاعتي ومشي، وأنا قلت التليفونات اتسرقت، وبعد نحو نص ساعة تدوير لقيت مدير أعمال محمد منير مرجع التليفونات وبيوضح سوء التفاهم، وكانت ليلة قلبي وقع فيها".

وأضاف الفنان إيهاب توفيق، خلال لقاءه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، أنه اعتقد في البداية أنها دعابة من أحد الحضور لكن مع مرور الوقت شعرت بالقلق، مضيفا: "فيفي عبده حسيت بحركة وسابت الفرح وقعدنا نلف ندور على التليفونات".