استعدادًا لسموحة.. الزمالك يستأنف تدريباته مساء غدٍ

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة فريق سموحة يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الساعة الثامنة والربع موعدا لتجمع اللاعبين داخل غرف خلع الملابس على أن تبدأ الاطالات والتأهيل في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة على أن يكون التدريب في التاسعة داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.



وتعادل الزمالك أمس مع بيراميدز بهدف مقابل هدف ليرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 41 في المركز الأول بعد خوض 19 مباراة في الدوري.