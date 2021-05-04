أحمد موسي يحذر من كورونا ويسخر من محمد الشناوي .. وعمرو أديب: اللي مش هيطعم يقعد في البيت .. والصحة ترد

لو عندك مشاكل في التسجيل للقاح كورونا أو ميعادك فات .. وزارة الصحة تجيب ..فيديو



قال المهندس أيسم صلاح مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، إن هناك مهلة 3 أيام مع الأشخاص الذين وصلت إليهم رسالة تلقي لقاح كورونا وإذا لم يذهبوا في خلال هذه المدة يمكنهم الدخول علي الموقع ومتابعة طلب التلقيح الخاص بهم لإعادة تفعيل الحجز .



وأضاف أيسم صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة " أم بي سي مصر": أن أي شخص لا يمكنه التعامل مع الموقع الإلكتروني يمكنه المتابعة مع خدمة العملاء ويمكن تغيير مكان تلقي اللقاح إذا أراد المتلقح ذلك، لافتا الى أننا نعمل علي تطوير منظومة التلقيح باستمرار طوال الوقت .

مفيش زحمة.. "الصحة": أكثر من 340 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا



قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يتم عمل تتبع جيني بصفة دورية في مصر لمعرفة الفيروسات والسلالات الجديدة، وآخرها كان منذ أسبوعين ولم يتم رصد أي حالات من سلالات أخرى مثل «الهندية» أو غيرها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسب الإشغال في المستشفيات تزداد بسبب إصابات فيروس كورونا، موضحا أن نسب الإشغال في المستشفيات لمصابي كورونا بلغ 47%.

بعد هزيمة الأهلي .. أحمد موسى يسخر من محمد الشناوي: أثرت عليه وعلى تركيزه



قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة لنادي غزل المحلة لانتصاره على الأهلي اليوم في مباراة اليوم؛ مرددا: « الأهلي النهاردة مش موجود أساسا».



وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»: «يا كابتن بيبو ركز على بطولة افريقيا من دلوقتي بقول اهو ركزوا على أفريقيا الدوري السنة دي بخ مفيش».

شاهد.. عمرو أديب: مش هتطعم اقعد في البيت



قال الإعلامي عمرو أديب، إن التطعيم ضد فيروس كورونا اختياري ولكنه الآن ومع مرور الوقت يعد إجباريًا، معلقا “مش عاوز تتطعم براحتك بس روح اقعد في بيتكم”.

وأضاف عمرو أديب، أثناء تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" أن التطعيم ليس إجباريا على المواطنين ولكن سيكون إجباريا بسبب احتياج جميع المؤسسات والدول إلي شهادة تفيد بأن هذا المواطن مُطعم ضد فيروس كورونا.

أحمد موسى للمصريين: سجل وروح اتطعم بأي لقاح متوفر في الصحة كله آمن



قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، موضحا أن كل من سجل حوالي 2 مليون وهذا عدد قليل جدا.



وتابع خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «سجل على الموقع وهيجيلك رسالة وروح خد اللقاح الموجود أي ان كل اللقاحات الموجودة في مصر خاصة لكافة الاختبارات لكي نتأكد منها أنها آمنة تماما».

ولفت موسى، أنه في وجود مشاكل في اللقاحات التي يلح بها المصريين سوف يعرف الجميع الأمر ليس سرا لأنه متاح للجميع مجانا.



وزارة التعليم العالي تكشف الشهادات التعليمية الصالحة للتعيين في الحكومة والقطاع الخاص .. فيديو



قال عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الكيانات الوهمية تستغل عدم معرفة الطلاب وأولياء الأمور بالقواعد التي يتم بناء عليها اختيار الطلاب إلي الكليات أو المعاهد التي يريد الالتحاق بها .

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : نصدر بيانات علي الصفحة الرسمية التابعة للوزارة تباعا تحتوي علي جميع الكليات والمعاهد المعتمدة في كافة التخصصات علي مستوي الجمهورية .



"الصحة" تحذر: متوسط نسبة إشغال المستشفيات بمصابي كورونا 47%



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تتبع برنامجا ما يسمى الوضع الجيني، والذي نقوم برصد ظهور السلالات في دول العالم، وكيفية التعامل مع الزيادة في الإصابات ونسبة الإشغال في المستشفيات.



وأضاف "مجاهد"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»: «نسب الإشغال في المستشفيات بمتوسط 47% وهناك متابعة لحظية لاستهلاك الأكسجين»، لافتا إلى أننا محافظون على مخزون استراتيجي من الأكسجين.

أحمد موسى: المصريون لم يحتفلوا بشم النسيم لأول مرة منذ آلاف السنين



قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين لأول مرة منذ آلاف السنين لم يحتفلوا بيوم شم النسيم؛ موضحا أن المصريين استجابوا إلى دعوات الدولة بالمكوث في المنزل لوقف انتشار فيروس كورونا.



وأضاف “موسى”، خلال تقديمه حلقة اليوم ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إغلاق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل أدى إلى التزام الشعب؛ منوها بأن الإقبال على المحلات هو الذي يهدد سلامة الناس.





أحمد موسى يناشد المصريين سرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا .. الأمر صعب

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا الذي تقدمه الدولة المصريين مجانا؛ لافتا أن البعض «نشاز» يحاول تخويف المصريين من اللقاح.



وتابع موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الدولة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لتحاشي انتشار الفيروس ان يحدث في مصر لا قدر الله مثل ما يحدث في الهند، لافتا أنه يجب التعاون مع الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية حتى نحد من انتشار الفيروس.