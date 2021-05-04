عودة للحياة الطبيعية.. انفراجة كبيرة في ولاية نيويورك الأمريكية

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية أندرو كومو، تخفيف كبير للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بما في ذلك الاستئناف الوشيك للعمل على مدار 24 ساعة في مترو الأنفاق بالمدينة.



وقال “كومو” إنه اعتبارًا من 19 مايو الجاري؛ سيتم إلغاء قيود تقليل العدد في العديد من الأماكن التجارية والثقافية في المدينة، بما في ذلك المتاجر والمطاعم ودور السينما والمتاحف.



وأضاف "كومو": سيسمح للشركات بالترحيب بأكبر عدد تريده من الأشخاص؛ بشرط الحفاظ على مسافة 6 أقدام (أقل من مترين بقليل) من التباعد الاجتماعي، على النحو الموصى به من قبل المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وقال "كومو" للصحفيين: “إنه مفتوح بالكامل ويخضع لستة أقدام.. لا تنطبق قاعدة الستة أقدام إذا قدم جميع العملاء دليلًا على التطعيم أو اختبارًا سلبيًا”.



وستتضاعف حدود التجمع في الهواء الطلق من 250 إلى 500 شخص، في حين سيتمكن 250 شخصًا من التجمع في الأماكن المغلقة.



وكانت نيويورك قد أوقفت غالبية الخدمات؛ عقب تفشي فيروس كورونا المستجد العام الماضي.