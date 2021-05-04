مقتل 13 شخصا وإصابة 70 آخرين في انهيار جسر مع مرور قطار بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، مصرع 13 شخصا وإصابة 70 آخرين، إثر انهيار جسر، بالتزامن مع مرور قطار في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي.



ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، صورا لانهيار الجسر أثناء مرور القطار.

وذكرت وسائل الإعلام في المكسيك أنه لم يتم الكشف عن سبب انهيار الجسر حتى الآن.

وسبق أن كشفت وسائل الإعلام، عن إصابة 50 شخصا؛ فور وقوع حادث الانهيار، وارتفع العدد عقب ذلك إلى 70 مصابا إلى جانب وفاة 13 شخصا.