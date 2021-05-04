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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 13 شخصا وإصابة 70 آخرين في انهيار جسر مع مرور قطار بالمكسيك

انهيار جسر أثناء
انهيار جسر أثناء مرور قطار بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، مصرع 13 شخصا وإصابة 70 آخرين، إثر انهيار جسر، بالتزامن مع مرور قطار في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي.
 

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إصابة 50 شخصا في انهيار جسر أثناء عبور قطار بالمكسيك.. صور

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ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، صورا لانهيار الجسر أثناء مرور القطار.

وذكرت وسائل الإعلام في المكسيك أنه لم يتم الكشف عن سبب انهيار الجسر حتى الآن.

وسبق أن كشفت وسائل الإعلام، عن إصابة 50 شخصا؛ فور وقوع حادث الانهيار، وارتفع العدد عقب ذلك إلى 70 مصابا إلى جانب وفاة 13 شخصا.

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