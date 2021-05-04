أرقام قياسية .. ايسترن كومبانى تحقق 50.8 مليار سيجارة مبيعات محلية خلال 9 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى ، ارتفاع اجمالى ايرادات الشركة بنسبة 13.5 % خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري.

قالت الشركة، اليوم، إنها سجلت إجمالى ايرادات بلغ 48.5 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى 31 مارس الماضي، مقابل 42.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



واضافت الشركة الشرقية للدخان انها سجلت مبيعات محلية خلال نفس الفترة التسعة الأشهر الاولى من 2021-2020 50.8 مليار سيجارة مقارنة 47.2 مليار سيجارة خلال نفس الفترة فى العام الماضى

وذكرت ايسترن كومبانى أنها سجلت صافى ارباح نحو 3.89 مليار جنيه عن فترة التسعة الأشهر المنتهية 31 مارس 2021 مقارنة 3.13 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى بنمو قدره 24%.

اوضحت الشركة ان صافى ربح فترة التسعة الأشهر الاولى من العام المالى الجارى تجاوزت ما تم تحقيقه خلال ال 12 شهر كاملة من العام المالى السابق بزيادة 2.5%.