السعودية ..بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد





أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بيانا عاجلا لها والذي شدد على أهمية التقيد بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فقد قالت الوزارة في بيانها إن ذلك الإجراء يأتي بناء على ما ورد إليها من وزير الصحة في برقيته المؤرخة في 29/‏ 8 /‏1442هـ؛ التي أشار فيها إلى أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد بالمملكة أشارت إلى جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي ، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قد وجه في وقت سابق نداء عاجلا لجميع المواطنين بضرورة القيام بالأسباب المشروعة لمجابهة فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ بيَّن "آل الشيخ" أن اللقاحات تُعد أفضل السبل للتحصين من الوباء، بعدما أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها.

وشدد على ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية.

وأوضح أن الهدف من اللقاح هو الحفاظ على الصحة ، وحتى يتمكن الجميع من الصلاة في المساجد بسلام وأما.

ويشار الي ان وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، سجلت 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما تم رصد تعافي 1038 حالة، ووفاة 13 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب إحصاءات الصحة السعودية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة 420.301 حالة، من بينها 9607 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في السعودية 403.702 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6992 حالة وفاة، وفقا للوزارة.