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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ الجيزة يشهد التشغيل التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التشغيل الأول لمنظومة التراخيص و الاشتراطات البنائية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة، بحضور تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويعد حي جنوب الجيزة، أول أحياء المحافظة التي تشهد تطبيق منظومة التراخيص و الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي سيتم تجربتها لمدة ٦٠ يوما قبل تعميمها في جميع أحياء ومراكز الجمهورية في بداية شهر يوليو القادم.

بدءا من اليوم.. تلقي طلبات تراخيص البناء في المنظومة الجديدة بحي جنوب الجيزة

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ووفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، فإن  المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بدأت من يوم السبت الماضي الأول من مايو ، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الاسكندرية بحى المنتزة أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا،  وفي شمال سيناء بالعريش،  وفي جنوب سيناء بشرم الشيخ ، وفي بورسعيد بحى شرق، وفي الاسماعيلية بحى ثالث الاسماعيلية، وفي السويس بحى السويس، وفي الشرقية بحى اول الزقازيق، وفي بنى سويف بمدينة ومركز ناصر ، وفي المنيا بمركز ومدينة المنيا ، وفي الفيوم بمركز ومدينة الفيوم ، وفي أسيوط بحى غرب أسيوط ، وفي الوادى الجديد بمركز ومدينة الخارجة وفي سوهاج بحى شرق سوهاج وفي قنا بمركز ومدينة نفادة وفي اسوان بمركز ومدينة اسوان وفي البحر الاحمر بحى جنوب الغردقة وفي الاقصر بمركز ومدينة البياضية.

محافظ الجيزة منظومة التراخيص و الاشتراطات البنائية وزارة التنمية المحلية محافظة الجيزة اخبار الجيزة

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