خالد الجندى: التعب فى الطاعة لا يساوى شيئا أمام ومضة من نور الله.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعب والشقاء فى الطاعة من صلاة وصوم، لا يساوى ومضة من نور الله، أو دخول الجنة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تعبك فى الصلاة لا يساوى شيئا أمام رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبك فى التصدى للفواحش والبعد عنها لا يساوى شيئا بجانب دخول الجنة، فكل شئ تتعب فيه فى الدنيا لا يساوى شيئا بجانب الجنة، فمخك أكبر من أحقاد الناس فلا تعاملهم بمثل ما يعاملوك به".