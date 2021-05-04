مفتي الديار المصرية : ثقافة البناء والعمران مأخوذة بالأساس من تعاملنا مع النص الشريف..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن ثقافة “غرس الفسيلة” في حاجة إلى إنسان مسلم نبيل اتصفت فيه معاني الدين الإسلامي.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج “كتب عليكم الصيام” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق أن ثقافة البناء والعمران مأخوذة بالأساس من تعاملنا مع النص الشريف.

وتابع مفتي الديار المصرية أن جمع الصلوات تقديما وتأخيرا مباح لمن تمنعه ظروف عمله من أداء الصلوات في أوقاتها.

وأشار علام إلى أنه علينا البناء للمستقبل دون إنتظار النتائج مؤكدا أننا نبني لأبنائنا كما بنى لنا أجدادنا وأبنائنا.