دراسة توضح أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا

نشرت دراسة جديدة وفقًا لموقع mayoclinic، تُظهر مدى أهمية ارتفاع معدل تلقي اللقاح لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الجائحة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة مايو كلينك بروسيدنجز، يُحدث تلقي اللقاح فرقًا كبيرًا في ولاية مينيسوتا ويحافظ على المستوى الحالي للحالات الإيجابية من أن يصبح حالة طارئة تثقل كاهل وحدات العناية المركزة وتؤدي إلى المزيد من المرض والوفاة.



وستكون مستويات تعداد حالات وحدات العناية المركزة المتوقعة أكثر من ضعف عدد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ولاية مينيسوتا الذين أُدخلوا المستشفى في وحدات العناية المركزة في 1 ديسمبر، في ذروة الموجة الأخيرة في العام الماضي.

ويقول المؤلفون: "من الصعب تحديد مقدار هذا المعدل المرتفع للانتشار في الوقت الحالي بسبب المتغيرات الجديدة في مقابل التغيرات في السلوك الاجتماعي"، ولكن "بغض النظر عن السبب، فإن غياب تلقي اللقاحات في البيئة الحالية من شأنه على الأرجح أن يؤدي إلى أكبر موجة حتى الآن".



إذا كانت ولاية مينيسوتا قد حققت تلقي 75٪ من السكان اللقاح بحلول أوائل شهر نيسان/أبريل، فإن الدراسة تقدّر أن متوسط الـ 7 أيام للحالات لكل 100,000 مقيم وعدد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين أُدخلوا المستشفى والعدد في وحدات العناية المركزة سوف ينخفض بحلول أوائل شهر تموز/يوليو. يقول المؤلفون: "وفقًا للنموذج، فإن هذا المستوى من تلقي اللقاح سيوقف النمو تمامًا (حتى في مواجهة معدل الانتشار المرتفع الأخير) وسيؤدي على الفور إلى انخفاض عدد الحالات ودخول المستشفيات إلى مستويات منخفضة للغاية



تتوافر توقعات بشأن اتجاهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الصعيد الوطني عبر الإنترنت لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تحتوي أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك على معلومات حول حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كل مقاطعة والاتجاهات .



