عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. مشيرة عيسى تقدم ليلة رمضانية على أنغام البيانو بالأوبرا

عازفة البيانو العالمية
عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى

تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى ليلة رمضانية في التاسعة والنصف مساء الجمعة 7 مايو على المسرح الكبير بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون منهم “تاليا عطية، مراد رفعت ، سليم فكرى، فريد ناصيف، ايما مهنى، علياء الطراز، صامويل سلطانة ، فريدة مبارك ، عمر توفيق ، نادية الجمال ، عائشة بن على ، هايدى الجنيدى، مايا الزوربا ، منى كشكى ، ادم بن لادن ، حسن الزوربا ، علياء عطية ، خديجة بن على ، مريم بن لادن وشريف سامى”.

 

يتضمن البرنامج، مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصاً لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم شوبان ، بيتهوفن ، ريشارد كلايدرمان ، شوبرت ، موتسارت وتشايكوفسكى إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها تيتانيك ، الجميلة والوحش ، شارلى شابلن وغيرها.

 

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987 ، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا). 

 

كما حازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة ، تم اختيارها ضمن 100 شخصية عالمية مؤثرة من قبل شبكة bbc العربية عام 2019.

 

ليلة رمضانية المسرح الكبير المواهب العزف البيانو بيتهوفن الموسيقى مسرح عازفة البيانو الأعمال الكلاسيكية طلاب المدارس

موضوعات متعلقة

"أميرة رضا" تشدو بأغاني كبار نجوم الطرب في ختام "هل هلالك"

الحضارة الإنسانية في الإسلام بليالي رمضان بأسيوط

جمهور مدحت صالح يغنى معه ابن مصر بالأوبرا.. وليلة فى حب فلسطين

بالصور .. مدحت صالح يتألق في حفل دار الأوبرا المصرية

السيرة الهلالية تشعل الليلة الثامنة لقصور الثقافة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

"نجوم المستقبل" بالإسكندرية تستعد للتخرج بالعرض المسرحي "قاع"

كيف احتفل المصريون بعيد شم النسيم عبر التاريخ.. أمسية ثقافية بالأعلى للثقافة

أجواء حماسية في احتفال الأوبرا بـ عيد العمال.. والتهامي يعيد الإنشاد لأمجاده

ترشيحاتنا

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الروسي لهذا السبب

الأطباء تنعى 3 شهداء بسبب فيروس كورونا

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

رئيس الوزراء يبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة

رئيس الوزراء يبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة

بسبب إمام عاشور.. مجاهد: الأسهل للزمالك التوجه لاتحاد الكرة بدلا من النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

الحكومة: مصر وفرت 180 ميجاوات من الطاقة في مبادرة ساعة الأرض

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ابن نادية العراقية يوضح لـ"صدى البلد" تفاصيل حالتها الحرجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

المزيد

ساحة رأي

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ