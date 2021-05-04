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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

باستثمارات ٢٠ مليون يورو

إطلاق 4 مشاريع إقليمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر

صدى البلد

تشهد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إطلاق 4 مشاريع إقليمية تهدف لإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم الدعم الفنى والمالى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الإبتكار والنهوض بمنظمات دعم الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة منها خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصريحات  الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

 

وأضاف إسماعيل: سيتم تنظيم الحدث بطريقة مزدوجة، فعليا فى مقر الأكاديمية بالقرية الذكية وافتراضيا عبر تطبيق زووم لتعظيم المشاركة من شركاء المشاريع من مختلف دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض.

 

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وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض إن تلك المشاريع تتكامل مع المشاريع الإقليمية ومشاريع الاتحاد الأوروبى للتعاون عبر الحدود EU ENI CBC Med الجارى تنفيذها لدعم قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والسياحة والصناعة وذلك استكمالا لأكثر من 12 مشروع تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية صادراتها الى جانب جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الإنمائية.

 

وأضاف طارق توفيق نائب رئيس اتحاد أصحاب الأعمال الأورومتوسطي،أن الاتحاد يسعى للربط بين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاعيا بين شطرى البحر الأبيض الى جانب تقديم الدعم من الشركات الكبرى لسلاسل القيمة من مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما سيتم إطلاق العديد من الخدمات المستحدثة لمنظمات دعم الأعمال خاصة فى مجال التشبيك والدعم الفنى.

 

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية أن تلك المشاريع ستستمر لمدة ثلاثة سنوات بموازنة إجمالية حولى 20 مليون يورو تتضمن مشروع ابسوميد الأقليمى EU ENI EBSOMED الذى يهدف إلى رفع كفاءة منظمات دعم الأعمال الخاصة والعامة وخلق آليات مستحدثة للتعاون بين شطرى البحر الأبيض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  وثلاثة مشاريع فى إطار برنامج الاتحاد الأوربى للتعاون عبر الحدود EU ENI CBC Med.

 

من المقرر ان يتم  اطلاق المشاريع  بحضور  الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والسفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الابيض ASCAME وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد أصحاب الأعمال الاورومتوسطى Businessmed وانا كاتى مدير عام برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود EU ENI CBC Med ، وشركاء المشاريع وهم اكثر من 42 هيئة متخصصة واتحاد أعمال من شطرى البحر الابيض الى جانب اكثر من 300 مشارك من قيادات حاضنات الأعمال والمنظمات المتخصصة الأورومتوسطية.

الاورومتوسطية غرف البحر الأبيض البحر الأبيض

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