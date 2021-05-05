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رئيس التحرير
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التخطيط : 47.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لمشروعات الصحة .. 41.4 مليار حجم الاستثمارات الموجهة لدعم التعليم .. 220% زيادة في الاستثمارات الموجهة لتطوير المحافظات

هالة السعيد
هالة السعيد

وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ:

47.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لمشروعات الصحة

41.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة لدعم التعليم

220 % زيادة في الاستثمارات الموجهة لتطوير المحافظات

 

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الملامح الأساسية لخطة عام 2021 /2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 /2019-2021 /2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

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واستعرضت هالة السعيد أهم مبادرات وبرامج قطاع الصحة بخطة العام المالي القادم، مشيرة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة.

وتناولت السعيد خلال المناقشة أهم برامج ومبادرات قطاع التعليم، موضحة أن هناك نمواً في الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم بنسبة 25% حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

وتناولت د. هالة السعيد الحديث حول تطور الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، لافتة إلي تطور الاستثمارات الموجهة للمحافظات لتبلغ 16 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ 5 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 220%، مشيرة إلي نمو نصيب الفرد بنسبة 192% حيث أنه للعام الثاني على التوالي يتم الاعتماد على المعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات لضمان عدالة توزيع الموارد، واستهداف معالجة الفجوات التنموية.

وفيما يتعلق بخطة المواطن الاستثمارية أوضحت د. هالة السعيد أنها تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للـ 27 محافظة، والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، متابعه أنها تهدف إلي توطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، ونشر ثقافة البرامج والأداء، إلي جانب تفعيل المشاركة المجتمعية "خطة ومتابعة المواطن".

وحول أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/2021 أوضحت “السعيد”، أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء وذلك من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، إلي جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن أهم الاستثمارات الخضراء تبلغ 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.

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