تعالى أعرفك.. شادي محمد يفتح النار على إمام عاشور بسبب صالح سليم وحسن حمدي

شن شادي محمد لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعب الزمالك إمام عاشور، قائًلا إنه تم معاقبته من قبل فريقه للنزول والتدريب مع الفريق الثاني، وكان من المفترض أن يكون نموذجا لزملائه.

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، :" لو محدش علمك مين حسن حمدي، أنا هعلمك وأعرفك مين حسن حمدي اللى انت شتمته.. تعالى لى أحفظك.. ولو بتشتم فى الأسطورة صالح سلم.. أنا هعرفك برضه .. بس كمحب للأهلي مش كلاعب".

وأضاف :"لست حزينًا من إمام عاشور، لكنني حزين من الكبار، و الكورة أخلاق".