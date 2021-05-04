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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون جميلة حلوان تكرم طلابها المشاركين في تجميل ميدان بوليفار

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قامت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بتكريم طلابها المشاركين في انشطة ريادة الأعمال والاعمال الفنية من جامعة حلوان ٢٠٢١.
وجاءت مشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة في تجميل مدخل المتحف القومي للحضارة المصرية وتجميل ميدان سيمون بوليفار .

 

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وكان قد سبق أن كرم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة و الطلاب المشاركين في الموكب الجنائزى لنقل المومياوات الملكية، و تجميل متحف الحضارة وميدان سيمون بوليفار، والوزارات وهيئات الدولة.

وجاءت قائمة المكرمين على النحو التالي:
«نادين عبد الحليم يوسف- رقية صبحي محمد السيد- ريم ممدوح حسن - فيرونيكا باسم- غدير عبد الغني- فاطمة الزهراء احمد محمد- امنية حسن عبد الحميد - اسراء فاروق صادق- انجي فرج ابراهيم- بركسام سيد حسن رفاعي- أميرة محمود سمير- دنيا ماجد موافي- راندا حسام الدين محمد- روان محمد ياسر محمد- رودين وسام المصري- فرح وجيه عبدالمنعم- مادونا مجدي رياض- مارينا مجدي كمال - مارينا عادل كمال ملك- مريم مروان شاكر- ملك صلاح الدين محمد- مونيكا طارق جورج- ميار مصطفي حسني- ميرنا طارق فتحي- نورا زكي- نورهان ممدوح- نهال تيمور محمد- هدي هشام السيد».


سمح الطلاب المكرمين أخذ جولة في متحف الفن المعاصر الذي سيتم افتتاحه قريبا في مبني الفنون والثقافة بالحرم الجامعي بجامعة حلوان.


وأشرفت على هذه الأنشطة الدكتورة أمنية يحيى، وكيلة كلية الفنون الجميلة، الدكتور شريف هنداوي، والدكتور أشرف رضا المدير التنفيذى لمجمع الفنون و الثقافة لجامعة حلوان، الدكتور ماهر داود، عمرو علي، علي رشدي.

وكان قد أوضح الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذى لمجمع الفنون و الثقافة، ان المتحف يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة، ومتحف حلوان.


وأضاف المدير التنفيذى لمجمع الفنون و الثقافة لجامعة حلوان ، أنه متحف توثيقي ستعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.


جدير بالذكر ان مجمع الفنون و الثقافة بجامعة حلوان يضم احد أهم وأكبر المسارح على مستوى مصر حيث ان المسرح يحتوى على اكثر من ١٤٠٠ كرسى و بنيت خشبة المسرح على مساحة ٦٠٠ متر.


ويمثل مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان طفرة فنية وهندسية نظرا لمحاكاته دور الأوبرا العالمية في تصميمه.

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كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المتحف القومي للحضارة المصرية ميدان سيمون بوليفار وزير السياحة والاثار

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