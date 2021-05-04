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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش عارف بيغنوا إزاي.. المطرب أسامة عبد الغني يفاجئ الجميع ورد ناري على غناء المهرجانات

صدى البلد

شن المطرب أسامة عبد الغني، هجوما حادا على أغاني المهرجانات، مؤكدا أنها انتشرت بشكل مرفوض.

وأضاف أسامة عبدالغني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن :"أغاني المهرجانات شيء غريب مش عارف بيغنوا ازاي".

وتابع المطرب أسامة عبد الغني، أنه فكر في التوقف عن الغناء بسبب تدني ذوق الجهمور ، موضحا أن كل من يغني مهرجان يقول على نفسه أنه "تريند".

وأضاف المطرب أسامة عبد الغني، أنه هو وزملائه من المطربين حاولوا النهوض بالذوق العام من خلال تقديم أغنيات جيدة، وتحدثنا مع النقابة كثيرا ولكن دون جدوى.


وأكمل المطرب أسامة عبد الغني، أنه من مواليد مركز تلا بمحافظة المنوفية، التحق بقرية الكورال بمركز شباب المدينة منذ طفولته ثم بعد ذلك ذهب للعيش في محافظة الإسكندرية لمدة طويلة، والتحق بمعهد الموسيقي العربية وتعلم العزف على العود وكون فرقة موسيقية حتى عمل أول ألبوم له بعنوان ليك عين ضم عشر أغاني أشهرهم قبل وراح.
 

أخبار التوك شو اليوم أسامة عبد الغني اغاني المهرجانات خط احمر محمد موسى

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