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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

بسبب جدول الضرب ..
بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف

غادرت عروس هندية حفل زفافها  في ولاية أوتار براديش وتركت عريسها بعد ما أدركت باختبار بسيط عن جدول الضرب أنه فاشل في مادة الرياضيات.

 

لم يكن بإمكان هذا العريس الهندي أن يتنبأ أبدًا بأن رسوبه في اختبار بسيط في الرياضيات بتسميع جدول الضرب 2 خلال حفل الزفاف سيعرض خطط زواجه من عروسه للخطر.

 

وصل العريس إلى قاعة الزفاف متحمسًا مع موكب الزفاف (الزفة)، لكن العروس التي شككت في مؤهلاته التعليمية طلبت منه تسميع جدول الضرب 2 قبل تبادل الأكاليل.

 

تم إلغاء حفل الزفاف الهندي، وغادرت العروس بعد أن فشل العريس في تسميع جدول الضرب 2، حسب صحيفة جلف نيوز.

 

ووفقًا لفينود كومار ضابط محطة بانواري، فقد تم الترتيب للزواج وكان العريس من قرية داوار في منطقة ماهوبا في أوتار براديش.

 

في مكان الزفاف، تجمع أفراد من العائلتين وعدد من القرويين، ثم صرخت العروس بينما كان الاحتفال بالزفاف على وشك الاشتعال.

مدعية أنها لا تستطيع الزواج من شخص لا يعرف أساسيات الرياضيات، وغادرت العروس فيما لم يتمكن الأصدقاء وأفراد الأسرة من إقناعها بتغيير رأيها.

 

أعرب ابن عم العروس عن دهشته من معرفة أن العريس غير متعلم قائلا: "لقد أخفت عائلة العريس عنا درجة تعليمه، ربما لم يذهب حتى إلى المدرسة، لقد خدعتنا عائلة العريس، لكن أختي الشجاعة خرجت دون أن تخشى من العادات والتقاليد".

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