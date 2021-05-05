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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

يسرا تودع ابنتها في "حرب أهلية" بـ مشهد شاعري حزين

حرب أهلية
حرب أهلية

قبل أيام قليلة من انتهاء مسلسل حرب أهلية والموسم الرمضاني، أصيبت مريم (يسرا) بصدمة شديدة بعد أن توفيت نور (مايان السيد) التي تعتبرها مريم مثل ابنتها تماما، وذلك في يوم خطبتها بعد أن ذهبت لإحضار الشبكة التي نسيتها في المنزل، لتكتشف وجود لص في المنزل، يهاجمها ويتسبب في موتها فيما بعد بسبب مرضها بالقلب.
 

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انهيار جميلة عوض بسبب مقتل مايان السيد في "حرب أهلية"

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مسلسل حرب أهلية الحلقة 22 : شقيق نور يتسبب فى قتلها


اللص كان في المنزل بالاتفاق مع حسين شقيق نور، وكان يستهدف سرقة الخزينة التي يرغب دكتور يوسف (باسل خياط) في العثور على كل ما بداخلها، حتى يتمكن من حرق كل الأدلة التي قد تثبت أن ابن نادين (سينتيا خليفة) ليس ابنا لعزيز (رشدي الشامي) طليق مريم الراحل، وبالتالي يكون له ميراث.
 

المشهد المؤثر الذي أثار التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مريم تتفحص فيه أشياء نور التي اعتادت أن تحفظها بطريقة غريبة جدا داخل الجوارب.


في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.


حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا حرب أهلية مسلسل مسلسل حرب اهلية مايان السيد

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