مسلسل ضل راجل الحلقة 23 .. نيرمين الفقي توجه مفاجأة صادمة للجمهور

مسلسلات رمضان 2021

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل ضل راجل، العديد من المفاجآت التي ألمت بعائلة جلال منها الجيد والسيئ.

فبدأت الحلقة بولادة "شهد" ابنة الفنانة نرمين الفقي والتي تؤدي دور"هدى"، وابنة جلال"ياسر جلال"، وأثناء تواجدهما في المستشفى، طلب هدى من زوجها أن تبقى مع ابنتها بالمستشفى.

وبدأت في التفكير حول أنها كيف ستذهب إلى الحارة بالطفل وما الذي سيقولنه عن والد هذا الطفل، وبدأت أن تشكو من ضيق في التنفس ووجع بقلبها، وبكت عل حال ابنتها وما هي به.

وأخذ جلال يطمئن هدى على حال شهد وأنها ستقوم بالسلامة بعد انهيارها بالبكاء، وبعدها طالبتها الدكتورة ملك بأن تذهب لتسريح لأنه يظهر عليها الأعياء الشديد.

وفي مفاجأة صادمة ذهب جلال ليخبر هدى "نرمين الفقي"، بأن نجلتها أصبحت بصحة جيدة هي والمولودة ليجدها توفيت أثناء قراءتها للقرآن.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.