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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الحرير 2 .. الجزء الثاني يواصل النجاح ويجذب مشاهدين جدد

صدى البلد

حققت حلقات الجزء الثاني من المسلسل السوري سوق الحرير نجاحا كبيرا وحصدت إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة، أكدت مواصلة الجزء الثاني نفس رحلة الجزء الأول مع النجاح السوري والعربي.


وأكد عدد من الجماهير في استطلاع مصور مدى حبهم وإعجابهم بالعمل ، مؤكدين أنه مليئ بالإثارة والتشويق وعوامل الجذب منذ أولى حلقاته، وأن صناعه استطاعوا جذبهم للمشاهدة منذ أولى حلقاته وحتى الآن.


وكان المخرج المثنى الصبح ، قد انتهى من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" منذ عشرة أيام.

 

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سوق الحرير 2.. سلوم حداد في سجن القلعة وفادي صبيح تحت رقابة البوليس

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بعد نجاح الجزء الأول.. انتهاء تصوير سوق الحرير ٢ بدمشق

 

ووجه الأخوين بسام ومؤمن الملا الشكر لكل من ساهم في نجاح العمل ، حيث كتب المخرج والمنتج مؤمن الملا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: " أبطال سوق الحرير2:
شكرا للتفاني في العمل.. شكرا للحب الذي قدمتوه.. شكرا للقلق الذي عشتوه وأكد عشقكم للمشروع.. إلى الامام وإلى خطوة جديدة في صناعة دراماتنا الغالية على قلوبنا جميعا.. شكرا الغالي جدا المخرج مثنى الصبح.. شكرا الغالية جدا المنتجة صفا أبو رزق.

 

ونشر أحد أبطال العمل الفنان ميلاد يوسف فيديو له لحظة تصوير أخر مشهد محييا جميع صناع العمل.

 

وحقق العمل في جزئه الأول نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .

وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل..  وإشراف عام للأخوين الملاّ .

 

ويتواصل عرض العمل على MBC في رمضان، فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC. 

MBC شاهد VIP المسلسل الرمضاني سوق الحرير عبد الهادي الدراما السورية منصة شاهد عبد الهادي الصباغ

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