تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-5-2021

تراجعت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5-5-2021 ، علي مستوي البنوك المصرية بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الثلاثاء.



وقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بقينة 15.65 جنيه، وقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك عودة

وسجّل سعر الدولار في بنك عودة 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى اليوناني بمصر وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

وسجل سعر الدولار في بنوك : " الاسكندرية، بلوم مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، كريدي أجريكول، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد" 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع