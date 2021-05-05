المحترمة الخلوقة.. بسمة وهبة تطلب الدعاء لـ إيمان الحصري بعد تدهور حالتها

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على تقديم رسالة دعم للإعلامية إيمان الحصري بعد تدهور حالتها الصحية.

ونشرت بسمة وهبة صورة للإعلامية إيمان الحصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت قائلا: بدعو السادة الزملاء الدعاء لزميلتنا وكل من يقرأ الدعاء يقول آمين اللهم اشفي الزميلة المحترمة الخلوقة إيمان الحصري، اللهمً كن لها ولا تكن عليها، اللهم اشفيها يا من شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب..اللهم هون عليها انك ع كل شيء قدير.

يذكر أن تدهورت الحالة الصحية لـ الإعلامية إيمان الحصري، بعد إجراء عملية جراحية منذ أسبوعين، أدت إلى حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحالة او لا قدر إجراء عملية أخرى.

وطالب أدمن صفحة الإعلامية إيمان الحصري، على فيسبوك جمهورها بالدعاء لها قائلا: “نطلب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل”.