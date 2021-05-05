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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تعلن إصابة 5 أشخاص من جاليتها بالهند بفيروس كورونا المتحور

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/ تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المتحور في صفوف الجالية الفلسطينية في الهند.


وقال مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك- نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية- إن 3 إصابات سجلت في صفوف الطلبة الذين يدرسون في جامعة اندرا براديش، وحالتهم الصحية مستقرة ويتماثلون للشفاء، فيما سجلت إصابتان في صفوف كادر السفارة.


وأشار إلى أنه تم تعقيم السفارة، فيما يتابع السفير الفلسطيني لدى الهند أوضاع المصابين الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية، مضيفا أن عدد الإصابات يرتفع في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 13331، فيما سجلت 403 حالات وفاة.

وزارة الخارجية لفلسطينية مستشار وزير الخارجية وكالة الأنباء الفلسطينية

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