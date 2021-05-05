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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. حديد التسليح يرتفع 28% و الاسمنت 1.88% خلال مارس

أسعار مواد البناء-صورة
أسعار مواد البناء-صورة أرشيفية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع سعر حديد التسليح المبروم (16، 13، 10) مم  خلال شهر مارس 2021، بزيادة قدرها 28.21%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في النشرة الشهرية لـ متوسط أسعار مواد البناء(التجزئة) 2021، والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، أن  متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم (16، 13، 10) مم 13354.68 جنيه في شهر مارس 2021  مقارنة  بـ  10415.99 جنيه في شهر مارس.

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ووفقا للنشرة الإحصائية بقى سعر حديد التسليح بدون تغير عن شهر فبراير 2021 بمقارنة بـ متوسط سعر البيع في مارس 2021، بينما كان متوسط سعر بيع 10415.99 جنيه في شهر مارس 2020 بنسبة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع سعر الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كجم 45.99 جنيه في شهر مارس 2021 مقابل 45.14 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة قدرها 1.88%، بينما كان متوسط سعر البيع 42.00 جنيه في شهر مارس 2020 نسبة زيادة قدرها 9.50 %

ووفقا للنشرة الإحصائية، بلغ متوسط سعر البيع زجاج مسطح منقوش 3مم ابيض للمتر المسطح 83.52 جنيه في شهر مارس 2021 مقابل 81.61 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسببة زيادة قدرها 2.34%.

وتابع الجهاز في نشرته الإحصائية: بينما كان متوسط سعر البيع 80.00 جنيه في شهر مارس 2020 بنسبة زيادة قدرها 4.40%

 

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