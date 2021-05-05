مدبولي : إقامة صلاة العيد في المساجد المسموح بها صلاة الجمعة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان لجنة الأزمة اتخذت عدد من القرارات وسوف تطبق من غد حتي ٢١ مايو الجاري ، لافتا ان هذا لعدم انتشال لفيروس .

واكد مدبولي انه تم التوافق على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى ،التي تقام فيها صلاة الجمعة ، مطالبا بعدم اصطحاب الأطفال للمساجد لعدم الإصابة بفيروس كورونا .

وأشار الى ان هناك اسرة موجودة شاغرة في الرعاية المركز ة لا تقل عن ٣٥٪؜ كما لدينا من ٣٠٪؜ من التنفس الصناعي .



وكان قد تراس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمتابعة الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

كما تابع نسبة الإشغال الحالي في أسرة الداخلي بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وموقف توافر الاكسجين بالمستشفيات .