سيعود لمصر اليوم وغداً.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سيسقط في هذا المكان أول أيام العيد

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي ، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن آخر التطورات الخاصة بالصاروخ "Long March 5B" الذي تم إطلاقه من الصين يوم الخميس الماضي، ثم خرج عن السيطرة بعد الإطلاق.

وأوضح فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه مر بسماء مصر يوم أمس بسلام ، ولكنه سيعود اليوم مرة أخرى إلى سماء القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة و 20 دقيقة مساءاً بمنطقة "ديروط" بأسيوط ، ويأتي مرة أخرى غداً في تمام الساعة الحادية عشرة مساءاً .

وأضاف "عبد الهادي" إنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة شمال المحيط الهندي يوم 13 من شهر مايو الجاري وهو أول أيام عيد الفطر المبارك ، وإذا تأخر عن هذا الموعد سيسقط يوم 15 من نفس الشهر .



وأكد أنه لا يوجد خطورة على مصر لأن المعهد يرصد جميع تحركاته باستمرار .

وكان المركز القومي للبحوث الفلكية قد افتتح محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في ديسمبر من العام الماضي ، ويسعى بالتعاون مع الجانب الصيني لافتتاح محطة جديدة خلال الفترة القادمة ، لتكون هي الثانية على مستوى العالم .