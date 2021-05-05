عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سيعود لمصر اليوم وغداً.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سيسقط في هذا المكان أول أيام العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي ، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن آخر التطورات الخاصة بالصاروخ "Long March 5B" الذي تم إطلاقه من الصين يوم الخميس الماضي، ثم خرج عن السيطرة بعد الإطلاق.
وأوضح فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه مر بسماء مصر يوم أمس بسلام ، ولكنه سيعود اليوم مرة أخرى إلى سماء القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة و 20 دقيقة مساءاً بمنطقة "ديروط" بأسيوط ، ويأتي مرة أخرى غداً في تمام الساعة الحادية عشرة مساءاً .
وأضاف "عبد الهادي" إنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة شمال المحيط الهندي يوم 13 من شهر مايو الجاري وهو أول أيام عيد الفطر المبارك ، وإذا تأخر عن هذا الموعد سيسقط يوم 15 من نفس الشهر .

txt

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني


وأكد أنه لا يوجد خطورة على مصر لأن المعهد يرصد جميع تحركاته باستمرار .
وكان المركز القومي للبحوث الفلكية قد افتتح محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في ديسمبر من العام الماضي ، ويسعى بالتعاون مع الجانب الصيني لافتتاح محطة جديدة خلال الفترة القادمة ، لتكون هي الثانية على مستوى العالم .

الصين الصاروخ Long March 5B خرج عن السيطرة بعد الإطلاق المعهد القومي للبحوث الفلكية

ترشيحاتنا

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

ذروة كورونا خلال أيام ..خطة حكومية متكاملة للسيطرة على الموجة الثالثة

محمود صالح: طاهر الأصلح لإدارة اتحاد الكرة.. والونش وأشرف أفضل مدافعين

بعد الولادة.. سيدة تتفاجأ بأنها حامل في 9 أطفال بدلًا من 7

كاف يعلن حكام وموعد مباراة بيراميدز وأنيميا النيجيري في الكونفيدرالية

دعاء تسهيل الولادة .. 16 آية قرآنية لحفظ الأم وسلامة الجنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

قضايا ساخنة.. محمود الخطيب يدعو مجلس الأهلي لإجتماع هام الجمعة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

6 قرارات عاجلة تتخذها الحكومة لمحاصرة كورونا في العيد

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. قرارات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ